До витоку даних у Пентагоні користувалися DeepSeek: тепер вживають заходів

У кількох країнах НАТО вирішили заблокувати цей чат-бот

Співробітники Пентагону США підключали свої робочі комп’ютери до китайських серверів, щоб отримати доступ до китайського чат-боту DeepSeek, але потім доступ був заблокований з ініціативи керівництва оборонного відомства.

Про це повідомляє Bloomberg. Цей крок було зроблено після того, як у міноборони США стурбувалися тим, що їхні співробітники користувалися цим сервісом.

У той же час, цим чат-ботом припинили користуватися не тільки в Сполучених Штатах — Італія теж заблокувала даний сервіс. Про це повідомляє Reuters.

Це рішення ухвалив орган із захисту даних Італії Garante. Там також обґрунтували заборону необхідністю захисту персональних даних італійських користувачів цього сервісу. За підсумками перевірки регулятор ухвалив рішення, що чат-бот має бути заблоковано.

Комісія із захисту даних Ірландії, поряд з італійськими колегами, направила спеціальний запит щодо діяльності програми DeepSeek. У той же час влада Німеччини продовжує стежити за ситуацією навколо чат-бота DeepSeek.

Як повідомляв "Телеграф", нещодавно хлопець із Канади створив термоядерний реактор за допомогою ІІ. На це йому знадобилося 36 годин, зробив реактор на власній кухні.