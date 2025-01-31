Одесі похолодання, а Дніпру сніг: якою буде погода на вихідних в 5 найбільших містах України

Погода в різних містах України відрізнятиметься один від одного

Січень в Україні закінчується аномально теплою погодою. Але починаючи з лютого прогноз погоди в низці регіонів країні може змінитися.

Про те, яким буде прогноз погоди на вихідні 1-2 лютого, розповідає meteofor.com.ua. Синоптики озвучили прогноз для п’яти великих міст України.

Йдеться про Київ, Харків, Одесу, Дніпро і Львів.

Київ

У столиці України у суботу, 1 лютого, буде хмарна погода. Температура повітря коливатиметься від +2 до +6 градусів.

У неділю, 2 лютого, стовпчик термометра протягом дня показуватиме від нуля до +2 градусів.

Харків

У Харкові в суботу, 1 лютого, вдень та ввечері опади у вигляді дощу та снігу. Температура повітря коливатиметься від +3 до +5 градусів.

У неділю, 2 лютого, вночі опади у вигляді невеликого дощу. Вдень буде хмарно із проясненнями. Температура повітря коливатиметься від нуля до +3 градусів.

Одеса

У ніч на 1 лютого в Одесі буде невеликий дощ, він також буде і вдень. Стовпчик термометра коливатиметься від +2 до +9 градусів.

Вночі в неділю, 2 лютого, буде ясна погода, вдень — невелика хмарність із проясненнями, а увечері — похмура погода та опади у вигляді снігу з дощем. Температура повітря буде від нуля до +5 градусів.

Дніпро

У Дніпрі вранці, вдень та ввечері 1 лютого опади у вигляді дощу та снігу. Температура повітря — +3 … +6 градусів.

У неділю, 2 лютого, буде хмарно, лише вдень матимуть невеликі прояснення. Стовпчик термометра показуватиме від нуля до +4 градусів.

Львів

У суботу, 1 лютого, у Львові буде хмарно. Температура повітря буде +1…+4 градуси.

Хмарність утримається і в неділю, 2 лютого. Стовпчик термометра покаже від нуля до +2 градусів.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні очікуються снігопади найближчим часом.