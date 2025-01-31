У Lifecell зростуть тарифи для постійних клієнтів: кому не пощастить

Цей оператор тримався від подорожчання найдовше

Українські мобільні оператори продовжують оголошувати підвищення тарифів. Після "Київстару" та "Vodafone" черга дійшла до Lifecell, який тривалий час не планував змінювати тарифну політику, але тепер оголосив про вимушений перегляд тарифних планів лютому-березні 2025 року.

Компанія озвучила причини перегляду цін. Серед них — викуп частот, зростання податкового навантаження, необхідність забезпечення роботи обладнання під час можливих відключень електроенергії, а також потреба відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок воєнних дій. Детальніше про ці та інші зміни у повсякденному житті українців "Телеграф" розповідав у матеріалі: Ліміти переказів на картку, нові пільги і тарифи. Що зміниться з 1 лютого.

Абонентів чекають відчутні зміни. У середньому вартість тарифів збільшиться на 34%. Lifecell скоротить кількість наявних тарифних планів та припинить підключення до деяких чинних пакетів.

Важливо зазначити, що підвищення не торкнеться клієнтів, які нещодавно приєдналися до оператора через механізм перенесення номера (MNP). Зокрема, не постраждають абоненти, що скористалися акцією "сТОП-ціна".

Також раніше "Телеграф" повідомляв, чому Vodafone не може зробити дешеві тарифи для пенсіонерів. Оператор каже, що у нього дуже збільшилися витрати.