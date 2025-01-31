Влада Покровська пояснила, що мали на увазі під благоустроєм міста на лінії фронту

Життя у Покровську продовжують підтримувати комунальники

Кошти, що передбачені в бюджеті міста Покровська Донецької області "на благоустрій" фактично використовуються на ліквідацію наслідків російських обстрілів, підвезення матеріалів для будівництва фортифікацій та поховання одиноких мешканців та воїнів. Загалом більшість видатків на поточний рік для міста, до якого рветься ворог, завдаючи серйозних руйнувань, – це розрахунки з комунальниками та витрати на придбання палива для евакуації та матеріалів для ремонту. При цьому на бюджетному утриманні лишаються й посадовці військової адміністрації та міської ради.

Про це йдеться у відповіді начальника Покровської МВА Сергія Добряка на запит "Телеграфа".

Для евакуйованих мешканців громади передбачена підтримка

На початку року наше видання поцікавилось бюджетними планами Покровської міської територіальної громади, що перебуває на передньому плані бойових дій. І як з'ясувалось, серед видатків в документі фігурує соціально-економічний розвиток територій та благоустрій міста, останнє формулювання викликає питання з урахуванням того, що місто зазнало значних руйнувань. Адже ворог постійно атакує позиції ЗСУ навколо Покровська й з північного боку міста та постійно завдає ударів по житловим кварталам та інфраструктурі.

Попри таку "гарячу" ситуацію тут ще лишаються цивільні. На 20 січня безпосередньо у Покровську, за даними міської військової адміністрації, перебувало 7 052 людини, а в цілому на території громади 10 034 чоловік. При цьому з шаленими ризиками для всіх евакуація продовжується. Її здійснюють "поліцейські евакуаційні групи "Білий янгол", рятувальники ДСНС, міжнародній гуманітарні організації, волонтери, а також співробітники Донецької ОВА та Покровської МВА, котрі отримують заробітну плату з бюджетного фонду". На саме такому переліку наголосив у відповіді на запит "Телеграфу" начальник Покровської МВА Сергій Добряк, зазначивши, що громада також фінансує придбання палива для таких операцій.

Бюджет міста на лінії фронту наповнюють податки, переважно з доходів фізосіб

При цьому окремо на підтримку мешканців громади, що вже евакуювались, в бюджеті передбачено 10 млн. гривень – це лише на перший квартал 2025 року. За потреби суму буде збільшено, зазначають в МВА. До речі, найбільша Покровська "діаспора" наразі мешкає в містах Добропілля, Дніпро, Кам'янське, Павлоград, Кривий Ріг тощо. При цьому утримання посадовців коштуватиме бюджету загалом 57,3 млн. гривень, з цієї суми 41,9 млн. гривень – це річні видатки на зарплату 104 працівникам Покровської міської військової адміністрації, ще 15,4 млн. гривень – для оплати праці 43 співробітників Покровської міської ради.

Загалом же власні та закріпленні надходження до бюджету громади Покровська на 2025 рік заплановані на рівні 560 млн. гривень – це 85,2 % від загального розміру бюджету (торік ця сума була на рівні 860,4 млн. гривень). Серед основних джерел наповнення казни міста – левову частку складає податок з доходів фізичних осіб – 85,2%, єдиний податок – 12,9%, акцизний податок з виробленого в Україні та з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) – 1,6%. Разом з 96 млн. гривень трансфертів з державного бюджету громада загалом може розраховувати на 656,94 млн. гривень.

Лише 5 котелень, з каналізацією та без центральної подачі води

Серед видатків значну частину коштів влада Покровська планує витратити на фінансування управління житлово-комунального господарства. І це при тому, що ця галузь значно постраждала від обстрілів. Зокрема, в МВА зазначили, що в місті відсутнє централізовано вода не подається, натомість працюють три стаціонарні точки роздачі очищеної питної води та здійснюється її підвіз, є доступ до свердловин з технічною водою. Також співробітники КП "Покровськводоканал" обслуговують каналізаційні мережі – усувають пошкодження та затори, та забезпечують перекачування стічних вод за допомогою генераторів.

Комунальники створюють об'їзні шляхи та ховають цивільних та військових

Наразі в громаді функціонують тільки п'ять твердопаливних котелень – дві в самому Покровську та три в місті Родинське. Вони забезпечують теплом лікарні та пункти обігріву. При цьому на підприємстві КП "Покровськтепломережа" лишається 46 працівників (для порівняння у 2023-2024 їх було понад 300), а 1 березня штатну чисельність буде скорочено. Крім розрахунків з колективами цих двох комунальних підприємств громада має й платити за газ. Адже на сьогодні перед НАК "Нафтогаз України" місто має заборгованість у розмірі 200 млн. гривень. Ця сума, пояснюють в міській військовій адміністрації утворилась, бо у 2022 році за рішення Покровської міськради мешканців звільнили від абонентської плати за опалення, водопостачання та водовідведення.

Також в МВА пояснили, що під "організацією благоустрою міста", на яку на пік виділено 34 млн. гривень мається на увазі підтримка комунальних підприємств – "Управління комунального господарства", "Багатогалузеве комунальне підприємство" та "Покровська ритуальна служба".

"Працівники комунальних підприємств щоденно виконують свої обов'язки, задіяні в ліквідації наслідків збройної російської агресії, а також беруть участь у спорудженні фортифікаційних споруд на території Покровської громади". КП "Багатогалузеве комунальне підприємство" надає послуги з вивезення сміття, займається підвозом матеріалів до фортифікаційних споруд. Після руйнації шляхопроводів працівниками комунальних підприємств були створені об'їзні шляхи, щоб життєдіяльність міста не зупинялась. КП "Покровська ритуальна служба за рахунок місцевого бюджету надає послуги з захоронення одиноких, покинутих мешканців громади та наших Захисників та Захисниць", – йдеться у відповіді за підписом начальника Покровської МВА Сергія Добряка.

Благоустрій й розвиток по факту ліквідація наслідків атак ворога

Ще 6,6 млн. гривень за статтею "реалізацією інших заходів з соціально-економічного розвитку територій" буде спрямовано на фінансування роботи КП "Господар". Його зона відповідальності – консервація вцілілих об'єктів комунальної власності, допомога мешканцям з екстреним ремонтом пошкодженого житла та ліквідація інших наслідків атак ворога.

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