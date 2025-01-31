У багатьох країнах за це садять у в’язницю: у Києві викладач писав студентці про дитяче порно

Педагога усунули від освітнього процесу до закінчення розслідування

Викладач Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художній директор Молодого театру Андрій Білоус, якого звинувачують у домаганнях стосовно студенток вишу, цікавився їхнім ставленням до дитячого порно.

Про це свідчить скріншот листування зі студенткою, оприлюднений у мережі.

Скандал вибухнув, коли колишня студентка університету, 23-річна киянка Софія Сапожник розповіла про домагання. Наразі дівчина живе у Лос-Анджелесі.

За її словами, Білоус першим ініціював спілкування з нею. Спочатку воно було формальним, але потім стало переходити до більш "непристойних" форм.

"Були моменти, коли він посилав фото інших студенток та запитував, чи хочу я з ними зайнятися сексом", — сказала Сапожник. Також вона додала, що Білоус нібито просив поділитись інтимними фото.

Інформацію про домагання з боку Білоуса також поширили актор та випускник університету Валерій Філіппенко та балетмейстерка Молодого театру Лідія Соклакова. Наразі в Інтернеті збирають анонімні свідчення проти Білоуса, повідомив Валерій Філіппенко на своїй сторінці у Facebook. Він додав, що має намір подати відповідні дані до правоохоронних органів.

Після цього викладача відсторонили від роботи у виші. Про це повідомила помічниця ректора з адміністративних питань Ольга Сухова під час зустрічі адміністрації університету зі студентами.

Після звернень студенток та актрис про домагання з боку Білоуса, в університеті розпочали службову перевірку. Наразі його усунено від освітнього процесу до закінчення розслідування правоохоронними органами.

У Карпенка-Карого також вирішили встановити камери відеоспостереження та заборонити спілкування з викладачами поза груповими чатами.

Хто такий Андрій Білоус

Андрій Білоус є директором – мистецьким керівником Київського національного академічного Молодого театру, керівником власної театральної майстерні, викладачем режисури та майстерності актора Національного університету театру, кіно та телебачення імені Карпенка-Карого.

Нагадаємо, після скандалу навколо університету та Андрія Білоуса, ще одного викладача звинувачують у нібито домаганнях до студенток та психологічного насильства. Йдеться про заслуженого діяча мистецтв України Юрія Висоцького.