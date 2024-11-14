Деяким українцям передбачено грант на навчання до 700 доларів: які умови

Заяви прийматимуться ще понад місяць

Українці, які хочуть підвищити свої професійні навички або здобути освіту, але для цього не мають фінансів, можуть отримати грант в 700 доларів.

Таку виплату здійснюватиме Данська рада у справах біженців (DRC). Про це вона повідомила в Facebook.

Хто і як може взяти участь у конкурсі

Взяти участь у конкурсі можуть жителі таких областей:

Дніпропетровська;

Запорізька;

Харківська;

Миколаївська;

Херсонська.

Перевага у відборі надаватиметься таким категоріям населення:

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

одинокі батьки або матері;

вагітні жінки, жінки, які годують дитину (або особи, які проживають з такою людиною);

люди з інвалідністю чи хронічним захворюванням (або особи, які проживають з такою людиною).

Крім того, переможці програми повинні вибрати навчальний курс, який відповідає таким критеріям:

Програма навчання має відповідати актуальним потребам місцевого ринку праці.

Тривалість курсу не повинна перевищувати 6 місяців, а завершення має відбутися до червня 2025 року.

Представники наголошують, що кількість грантів обмежена і реєстрація для участі в програмі не гарантує отримання коштів. Якщо заявка буде схвалена, то з особою мають зв'язатись протягом 1-3 місяців від дати подання. Заяву треба подати до 23 грудня 2024 року.

Водночас сума може бути змінена, адже все залежить від вартості курсу на момент виплати.

Фінансування програми здійснюється за підтримки Бюро з питань гуманітарної допомоги Агенства США з міжнародного розвитку (USAID).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців може отримати одноразову грошову допомогу.