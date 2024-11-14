Некоторым украинцам предусмотрен грант на обучение до 700 долларов: какие условия

Заявления будут приниматься еще больше месяца

Украинцы, которые хотят повысить свои профессиональные навыки или получить образование, но для этого не имеют финансов, могут получить грант в 700 долларов.

Такую выплату будет осуществлять Датский совет по делам беженцев (DRC). Об этом он сообщил в Facebook.

Кто и как может принять участие в конкурсе

Принять участие в конкурсе могут жители следующих областей:

Днепропетровская;

Запорожская;

Харьковская;

Николаевская;

Херсонская.

Преимущество в отборе будет предоставляться следующим категориям населения:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

одинокие родители или матери;

беременные женщины, кормящие ребенка (или лица, проживающие с таким человеком);

люди с инвалидностью или хроническим заболеванием (или лица, проживающие с таким человеком).

Кроме того, победители программы должны выбрать обучающий курс, соответствующий следующим критериям:

Программа обучения должна отвечать актуальным потребностям местного рынка труда.

Продолжительность курса не должна превышать 6 месяцев, а завершение должно состояться до июня 2025 года.

Представители отмечают, что количество грантов ограничено и регистрация для участия в программе не гарантирует получение средств. Если заявка будет одобрена, с лицом должны связаться в течение 1-3 месяцев с даты подачи. Заявление следует подать до 23 декабря 2024 года.

В то же время, сумма может быть изменена, ведь все зависит от стоимости курса на момент выплаты.

Финансирование программы осуществляется при поддержке Бюро по гуманитарной помощи Агентства США по международному развитию (USAID).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из украинцев может получить единовременную денежную помощь.