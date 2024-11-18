Мешканцям однієї з областей дадуть гроші за поранення під час обстрілу. Якими є суми

Постраждалі в результаті російського обстрілу зможуть отримати від 20 до 50 тисяч гривень

Мешканці Запоріжжя та Запорізької області, які отримали поранення внаслідок російських обстрілів, зможуть отримати грошові виплати.

Про це повідомило місцеве інтернет-видання "Січемо". Директор департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної військової адміністрації Світлана Бойко заявила, що відповідні виплати почнуть надаватися до кінця поточного тижня.

Суми виплат виглядатимуть наступним чином:

по 20 тисяч гривень будуть отримувати громадяни, які зазнали поранень середнього ступеня тяжкості;

по 50 тисяч гривень – мешканці регіону, які отримали важкі поранення.

Крім того, передбачені виплати грошових компенсацій на похорон людей — сюди також входить і повний комплект ритуальних послуг.

"У випадках, коли руйнується житло, власникам житла надається допомога за рахунок місцевих програм у громадах. А у разі, якщо в житлі проживали внутрішньо переміщені особи, буде надано допомогу за рахунок обласного бюджету в сумі 10 тисяч гривень – на облаштування житла, або винаймання іншого житла", — заявила Світлана Бойко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні можуть скасувати всі виплати, окрім військових. Це може статися, якщо закордонні партнери перестануть надавати нам фінансову допомогу.