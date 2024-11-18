Жителям одной из областей дадут деньги за ранения при обстреле. Каковы суммы

Пострадавшие в результате российских обстрелов смогут получить от 20 до 50 тысяч гривен

Жители Запорожья и Запорожской области, которые получили ранения в результате российских обстрелов, смогут получить денежные выплаты.

Об этом сообщило местное интернет-издание "Січемо". Директор департамента социальной защиты населения Запорожской областной военной администрации Светлана Бойко заявила о том, что соответствующие выплаты начнут предоставляться до конца текущей недели.

Суммы выплат будут выглядеть следующим образом:

по 20 тысяч гривен будут получать граждане, которые получили ранения средней степени тяжести;

по 50 тысяч гривен – жители региона, которые были получили тяжелые ранения.

Кроме того предусмотрены выплаты денежных компенсаций на похороны людей — сюда также входит и полный комплект ритуальных услуг.

"В случаях, когда разрушается жилье, владельцам жилья оказывается помощь за счет местных программ в общинах. А в случае, если в жилье проживали внутренне перемещенные лица, будет оказана помощь за счет областного бюджета в сумме 10 тысяч гривен — на обустройство жилья или снятия другого жилья", — заявила Светлана Бойко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине могут отменить все выплаты, кроме военных. Это может произойти, если зарубежные партнеры перестанут оказывать нам финансовую помощь.