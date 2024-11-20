Военные могут самостоятельно поделить свои выплаты на семью в случае плена

Президент Украины подписал закон

Семьям военнопленных предусмотрены выплаты, ранее осуществлявшиеся для бойцов в виде денежного обеспечения. Теперь военные могут самостоятельно заранее подготовить личное распоряжение на случай плена или если они пропадут без вести.

Такой письменный документ позволит определить, кто из семьи получит выплаты. Закон, предусматривающий такую возможность, подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Следует напомнить, в случае не составления такого распоряжения, денежное обеспечение военного распределяется равными частями для:

супруги (супруга);

законного представителя малолетних (несовершеннолетних) детей (лиц с инвалидностью с детства – независимо от их возраста);

родителей военнослужащих (кроме детей, родителей и других лиц, получающих от военнослужащего алименты, а также родителей, лишенных родительских прав, при условии, что эти права не были восстановлены).

Если вышеуказанных лиц нет, то ежемесячные выплаты бойца будут выплачиваться совершеннолетним детям и родным братьям (сестрам), законным представителем которых является военнослужащий, равными долями в общем размере, не превышающем 20%.

В то же время действие такого закона не распространяется на добровольно сдавшихся в плен, самовольно оставивших воинские части (места службы) или дезертировавших из Вооруженных Сил Украины.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, где семьи погибших военных могут получить компенсацию на оплату коммуналки.