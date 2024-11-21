Антитютюнові активісти вкотре відмовилися звітувати за отримані $400 тис. гранту у 2023 році

Згідно з фінансовим звітом ГО "Життя" за 2022 рік, на свою діяльність у перший рік повномасштабної війни організація залучила орієнтовно 320 тис. доларів.

Громадська організація "Життя" ще наприкінці лютого 2024 року обіцяла "відобразити у звітах" свої доходи й видатки за минулий рік, але досі цього не зробила у своєму фінансовому звіті за 2023 рік.

Питання "Уніан" щодо того, коли ця сума буде відображена у звіті, виконавчий директор ГО "Життя" Дмитро Купира в черговий раз під час пресконференції відмовився коментувати.

Він також не прокоментував питання про те, чому ГО "Життя" вказує Всесвітню організацію охорони здоров’я як свого партнера, хоча у ВООЗ заперечили цю інформацію в листі, що є у розпорядженні "Уніан".

За словами Дмитра Купири, ГО "Життя" за 2023 рік отримала на свою антитютюнову діяльність близько 400 тис. доларів (понад 15 млн грн за середнім курсом 2023 року).

Згідно з фінансовим звітом ГО "Життя" за 2022 рік, на свою діяльність у перший рік повномасштабної війни організація залучила орієнтовно 320 тис. доларів. Тобто у 2023 рік фінансові надходження ГО "Життя" зросли на понад 25%.