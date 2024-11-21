Антитабачные активисты в очередной раз отказались отчитываться за полученные $400 тыс. гранта в 2023 году

Согласно финансовому отчету ОО "Життя" за 2022 год, на свою деятельность в первый год полномасштабной войны организация привлекла ориентировочно 320 тыс. долларов.

Общественная организация "Життя" еще в конце февраля 2024 года обещала "отразить в отчетах" свои доходы и расходы за прошлый год, но до сих пор этого не сделала в своем финансовом отчете за 2023 год.

Вопрос "Униан" о том, когда эта сумма будет отражена в отчете, исполнительный директор ОО "Життя" Дмитрий Купыра в очередной раз во время пресс-конференции отказался комментировать.

Он также не прокомментировал вопрос о том, почему ОО "Життя" указывает Всемирную организацию здравоохранения как своего партнера, хотя в ВОЗ опровергли эту информацию в письме, которое есть в распоряжении "Униан".

По словам Дмитрия Купыры, ОО "Життя" за 2023 год получила на свою антитабачную деятельность около 400 тыс. долларов (более 15 млн грн по среднему курсу 2023 года).

Согласно финансовому отчету ОО "Життя" за 2022 год, на свою деятельность в первый год полномасштабной войны организация привлекла ориентировочно 320 тыс. долларов. То есть в 2023 году финансовые поступления ОО "Життя" выросли более чем на 25%.