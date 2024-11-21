Україну замете не на жарт. Які області засипле снігом найближчим часом

Стійких морозів синоптики не обіцяють

До кінця тижня в Україні протримається майже зимова погода з морозом та снігом. Проте не всім областям пощастить з цим найближчими днями.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Протягом кількох днів, 22-23 листопада, українців очікують значні опади.

Прогноз погоди на 22 листопада

У п'ятницю, 22 листопада, синоптики прогнозують сніжну погоду майже по всій Україні, окрім південних та східних областей. Проте ці регіони очікує затяжна хмарність з дощами. Стовпчик термометра вночі сягне -5 градусів на півночі та -3 на заході, центральні, східні та південні області очікує до -2 градусів. Вдень трошки потеплішає до +5 градусів. Протягом 22 листопада зриватиметься сніг, але без стійких морозів він спричинятиме сльоту.

Прогноз погоди на 23 листопада

У суботу, 23 листопада, на сході та півдні країни очікується значний дощ та "плюсова" температура, а от в інших областях буде падати сніг з дощем. Максимальний "мінус" буде на заході, де вночі стовпчик термометра опуститься до -6 градусів. Протягом дня по всім регіонам синоптики прогнозують температуру вище нуля — від +1 до +12 градусів.

До того ж протягом цих днів Україну накриватиме шквальний вітер зі швидкістю 7-12 м/с.

Раніше "Телеграф" розповідав, якою буде погода в столиці України найближчими днями.