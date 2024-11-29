"Чорна п'ятниця" вплине на курс долара? Що буде з валютою наприкінці листопада

Вище 42 він точно не підскочить

Експерти прогнозують, що до кінця поточного місяця курс долара не перевищить 42 гривні. Однак наприкінці тижня виросте додатковий попит на валюту з боку населення.

Попит на долар підвищиться через перехідну дату, коли будуть сплачуватись заробітні плати. Про це розповіла директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько у коментарі для 24 Каналу.

За її словами, у листопаді долар буде слабшим через період акцій в межах "чорної п'ятниці", під час якої українці масово купуватимуть товари, попердньо обмінявши валюту.

Вона прогнозує, що протягом цього тижня готівковий курс долара перебуватиме в кордорі 41,50-41,80 гривень.

Курс долара станом на 29 листопада

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 29 листопада, середній курс долара в українських банках становить 41,40 грн (купівля) та 41,90 (продаж). Готівковий курс — 41,76 (купівля) та 41,83 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,5956 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи чекати сюрпризів від курсу долара наприкінці року в Україні.