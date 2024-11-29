"Черная пятница" повлияет на курс доллара? Что будет с валютой в конце ноября

Выше 42 он точно не подскочит

Эксперты прогнозируют, что к концу текущего месяца курс доллара не превысит 42 гривны. Однако к концу недели вырастет дополнительный спрос на валюту со стороны населения.

Спрос на доллар повысится из-за переходной даты, когда будут выплачиваться заработные платы. Об этом рассказала директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько в комментарии для 24 Канала.

По ее словам, в ноябре доллар будет слабее из-за периода акций в рамках "черной пятницы", во время которой украинцы будут массово покупать товары, предварительно обменяв валюту.

Она прогнозирует, что в течение этой недели наличный курс доллара будет в кордоре 41,50-41,80 гривен.

Курс доллара по состоянию на 29 ноября

По данным портала "Минфин", в пятницу, 29 ноября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,40 грн (покупка) и 41,90 (продажа). Наличный курс — 41,76 (покупка) и 41,83 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,5956 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, ждать ли сюрпризов от курса доллара в конце года в Украине.