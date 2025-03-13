Кинули в безіменну могилу: де похований російський льотчик Максим Кузьмінов, який викрав гелікоптер для ГУР

Росіянин не послухався українські спецслужби і вів розгульний спосіб життя в Іспанії

Російський військовий льотчик Максим Кузьмінов, який був убитий в Іспанії 13 лютого 2024 року, прославився тим, що співпрацював з українським ГУР та викрав гелікоптер Мі-8. За своє завдання 28-річний хлопець отримав 500 тисяч доларів та нові документи. Однак не послухався ГУР і полетів до Іспанії, де його пристрелили свої ж.

"Телеграф" розповість, що відомо про могилу та де поховали російського перебіжчика Кузьмінова.

Максим Кузьмінов – де його поховали

Максим Кузьмінов – 28-річний російський льотчик, якого завербувала українська розвідка в рамках операції "Синиця". Хлопець виконав завдання ГУР та перегнав в Україну російський вертоліт Мі-8. За це він отримав обіцяну винагороду – 500 тисяч доларів та нові документи.

Після успішного завершення операції Кузьмінова відпустили, порадивши йому залишитись в Україні та не відсвічувати. Однак він не став нікого слухати і втік до Іспанії. Там перебіжчик купив собі квартиру в багатоповерховому комплексі і, мабуть, вирішив розслабитися.

Хлопець жив своє найкраще життя, ходив по ресторанах і клубах, знайомився з дівчатами, випивав. А ще, як писали іноземні ЗМІ, неодноразово вихвалявся оточуючим, хто він насправді й розповідав про свій "геройський" вчинок.

Такий розгульний спосіб життя продовжувався недовго. Вже 13 лютого 2024 року в іспанському місті Вільяхоса Максима Кузьміна застрелили. За даними іспанської поліції та місцевих ЗМІ, це було не випадкове, а професійно сплановане вбивство. У мережі були версії, що пілота-перебіжчика вбили свої ж — російські спецслужби. Відомо, що Максима Кузьміна потім безславно поховали у безіменній могилі на півдні Іспанії.

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