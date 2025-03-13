Росіяни знищили його будинок у Києві: де зараз Юрій Фальоса, який був продюсером та коханим чоловіком Лорак
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Дім Фальоси у столиці знищили окупанти
Юрій Фальоса — український продюсер, який протягом 13 років співпрацював зі співачкою Ані Лорак. Артистка багато років живе в Росії і не засудила країну-агресорку за її повномасштабну війну проти України. Вона продовжує заробляти криваві рублі. А от про Фальосу давно не було новин.
"Телеграф" розповість, якою була діяльність продюсера, і куди він зник.
Що відомо про Юрія Фальосу
Майбутній продюсер з'явився на світ у 1961 році у Свердловській області, що у Росії. Згодом родина перебралась до Маріуполя, де Юрій пішов у школу. Однак навчання він закінчував у Магадані через вимушений переїзд з батьками.
Згодом Фальоса навчався у музичній школі та училищі. Вищу освіту він здобув у Київському інституті цивільної авіації. Юрій був учасником гуртів "Крок" та "Альціон". Колективи збирали стадіони шанувальників по всьому СРСР.
Чоловік певний час працював інженером в аеропорту Магадана та керував відділом спецтранспорту місцевого управління цивільної авіації. У 1987 році Юрій відкривав перші кооперативи в Магадані, а у 90-х — у Чернівцях, куди вирішив переїхати.
У 1992 році Фальоса відкрив продюсерський центр "Титан", де познайомився з юною співачкою Кароліною Куєк. З того часу й почалась їхня співпраця. Фальосу вразив голос виконавиці, й вони уклали контракт на 10 років.
Невдовзі в Юрія почалися конфлікти з першою дружиною через Куєк. Так вони розлучилися. Тоді продюсер почав романтичні стосунки з Кароліною, яка взяла псевдонім "Ані Лорак". Фальоса жив зі співачкою протягом 13 років, а у 2004 році їхні шляхи розійшлися. Подейкували, що виконавиця покинула продюсера через футболіста Сергія Реброва.
Ще однією популярною співачкою, яку продюсував Фальоса, була Міка Ньютон. Однак виконавиця зі скандалом припинила співпрацю з Фальосою. Вона звинуватила продюсера у тому, що його компанія привласнила її гроші. Співачка подала позов проти Фальоси та виграла у суді.
Також Юрій просував на українському та європейському ринку Машу Гойю, гурти "Бряц-band" та Mushmellow, Віру Брежнєву, Валерія Меладзе, Йолку, Аніту Цой та інших. До речі, з виконавицею Машею Гойею продюсер був одружений з 2012 по 2015 рік. А через рік Фальоса одружився з 19-річною дівчиною Катериною.
Де зараз Юрій Фальоса
На початку повномасштабного вторгнення у будинок Фальоси, що у Києві, влучив російський снаряд. Продюсер розповів, що тепер не має ні житла, ні студії. Однак він планує відбудовувати знищену нерухомість.
Пізніше ексдружина Маша Гойя повідомила, що Фальоса повернувся до своєї мами у Росію. Утім, у 2023 році журналіст Слава Дьомін розповів, що спілкувався з Фальосою, і той зазначив, що живе в тимчасово окупованому Криму. За словами Юрія, туди він поїхав після смерті батька, щоб довести до ладу його могилу. Однак має намір повертатися до Києва.
Раніше "Телеграф" розповідав, яким було дитинство зрадниці Ані Лорак. Вона росла в інтернаті.