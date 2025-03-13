Росіяни знищили його будинок у Києві: де зараз Юрій Фальоса, який був продюсером та коханим чоловіком Лорак

Дім Фальоси у столиці знищили окупанти

Юрій Фальоса — український продюсер, який протягом 13 років співпрацював зі співачкою Ані Лорак. Артистка багато років живе в Росії і не засудила країну-агресорку за її повномасштабну війну проти України. Вона продовжує заробляти криваві рублі. А от про Фальосу давно не було новин.

"Телеграф" розповість, якою була діяльність продюсера, і куди він зник.

Що відомо про Юрія Фальосу

Майбутній продюсер з'явився на світ у 1961 році у Свердловській області, що у Росії. Згодом родина перебралась до Маріуполя, де Юрій пішов у школу. Однак навчання він закінчував у Магадані через вимушений переїзд з батьками.

Згодом Фальоса навчався у музичній школі та училищі. Вищу освіту він здобув у Київському інституті цивільної авіації. Юрій був учасником гуртів "Крок" та "Альціон". Колективи збирали стадіони шанувальників по всьому СРСР.

Фальоса робив музичну кар'єру, фото з мережі

Чоловік певний час працював інженером в аеропорту Магадана та керував відділом спецтранспорту місцевого управління цивільної авіації. У 1987 році Юрій відкривав перші кооперативи в Магадані, а у 90-х — у Чернівцях, куди вирішив переїхати.

У 1992 році Фальоса відкрив продюсерський центр "Титан", де познайомився з юною співачкою Кароліною Куєк. З того часу й почалась їхня співпраця. Фальосу вразив голос виконавиці, й вони уклали контракт на 10 років.

Фальоса понад 13 років співпрацював з Ані Лорак, фото з мережі

Невдовзі в Юрія почалися конфлікти з першою дружиною через Куєк. Так вони розлучилися. Тоді продюсер почав романтичні стосунки з Кароліною, яка взяла псевдонім "Ані Лорак". Фальоса жив зі співачкою протягом 13 років, а у 2004 році їхні шляхи розійшлися. Подейкували, що виконавиця покинула продюсера через футболіста Сергія Реброва.

Лорак і Фальоса жили разом 13 років, фото з мережі

Ще однією популярною співачкою, яку продюсував Фальоса, була Міка Ньютон. Однак виконавиця зі скандалом припинила співпрацю з Фальосою. Вона звинуватила продюсера у тому, що його компанія привласнила її гроші. Співачка подала позов проти Фальоси та виграла у суді.

Юрій Фальоса та Міка Ньютон, фото з мережі

Також Юрій просував на українському та європейському ринку Машу Гойю, гурти "Бряц-band" та Mushmellow, Віру Брежнєву, Валерія Меладзе, Йолку, Аніту Цой та інших. До речі, з виконавицею Машею Гойею продюсер був одружений з 2012 по 2015 рік. А через рік Фальоса одружився з 19-річною дівчиною Катериною.

Де зараз Юрій Фальоса

На початку повномасштабного вторгнення у будинок Фальоси, що у Києві, влучив російський снаряд. Продюсер розповів, що тепер не має ні житла, ні студії. Однак він планує відбудовувати знищену нерухомість.

Дім Фальоси згорів через снаряд росіян, фото з фейсбук-сторінки Фальоси

Пізніше ексдружина Маша Гойя повідомила, що Фальоса повернувся до своєї мами у Росію. Утім, у 2023 році журналіст Слава Дьомін розповів, що спілкувався з Фальосою, і той зазначив, що живе в тимчасово окупованому Криму. За словами Юрія, туди він поїхав після смерті батька, щоб довести до ладу його могилу. Однак має намір повертатися до Києва.

Фальоса зараз може перебувати в окупованому Криму, фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, яким було дитинство зрадниці Ані Лорак. Вона росла в інтернаті.