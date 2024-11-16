Експерт розповів, чому яйця в Україні стрімко дорожчають (відео)

Вартість у різних областях України відрізняється

В Україні спостерігається тенденція до подорожчання курячих яєць. Це пов’язано з різким подорожчанням вартості кормової бази та похолодання. Про це мало хто замислюється, але об’єктивно саме ці фактори впливають на різке подорожчання яєць.

Про це заявив економіст Олег Пендзін в інтерв’ю "Київ 24". За його словами, ціна яєць безпосередньо залежить від урожаю кукурудзи та ціни комбікорму.

"Потрібно розуміти, що 70% вартості одного яйця — це комбікорм. Комбікорм — це кукурудза. І цього року ми зібрали на 10 тонн менше кукрузи, ніж це було необхідно", — наголосив експерт.

За словами Пендзіна, ціна на яйця зараз теоретично підтягується до того рівня, "який мав бути весь час".

Також на зростання цін на яйця вплинуло і похолодання, оскільки восени та взимку свійський птах несе менше яєць, ніж у теплу пору року.

Варто зазначити, що у деяких областях України ціна за десяток яєць уже перевищила 100 гривень.

З цього приводу люди з гіркотою жартують у соцмережах і пишуть про те, що яйця скоро стануть реальним делікатесом, який буде доступний лише "еліті".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, щов Україні різко впали ціни на рибу. Найбільше змінилася ціна на коропа. Проте є один товар, на який, навпаки, відбулося подорожчання.