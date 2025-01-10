Стала відома справжня причина, чому Трамп хоче приєднати Канаду до США, і вона вас здивує

Ці острови безлюдні, але відомі своїми мінеральними багатствами

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що "Канада може стати 51-м штатом США". Ця фраза у багатьох викликала обурення. Тим часом стала відомою одна з причин, чому Трамп дозволив собі такі слова.

Як повідомляє англомовна версія "Вікіпедії", йдеться про два безлюдні острови, розташовані в провінції Ньюфаундленд і Лабрадор — найбільшу за територією і саму східну з Атлантичних провінцій Канади.

Існують острів Північний Трамп та острів Південний Трамп. Вони розташовані на західній стороні затоки Фрайдей, у межах більшої затоки Нотр-Дам.

Острови вперше почали досліджувати у 1860-х роках. У 1863 році на островах були виявлені халькопірит та багата мідно-кобальтова руда. У 1999 році також було виявлено золото, пірит, пірротин, срібло та сульфід.

Халькопірит — це мінерал, за складом подвійний сульфід міді та заліза. Вважається за цінний колекційний метал. Пірротин також цінується колекціонерами — він є сульфідом заліза і погано розчиняється у кислотах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф"писав про те, що Трамп пригрозив країнам БРІКС, які намагатимуться знайти заміну долару США.