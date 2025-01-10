У мережі розкрили, чиї неповнолітні сини-мажори зупиняли рух в Києві

Сини депутатів, бізнесменів і не тільки

У мережі поширюють імена неповнолітніх, які оскандалились у Києві. Підлітки поводились зухвало і перекривали рух на вулицях міста, щоб покурити. Імовірніше, це були діти депутата ОПЗЖ, мера та бізнесмена.

Як стверджує місцевий канал "Реальний Київ", одним з представників "золотої молоді" виявився син нардепа від "Опозиційної платфо́рми — за життя" (ОПЗЖ) Дмитра Ісаєнка.

Депутат з 2022 року перейшов до новоствореної групи "Відновлення України", одразу після заборони ОПЗЖ. Відомо, що Ісаєнко — секретар Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Спираючись на слова користувачів мережі, паблік пише, що другий молодик – це Микола Цимідан, син ексголови Лиману Петра Цимідана. Цей чоловік нібито у 2014 році привозив до міста російських бойовиків і селив їх у своєму готелі.

Третім представником "золотої молоді" нібито виявився 16-річний син бізнесмена Вʼячеслава Юткіна.

Зауважимо, що вищевикладену інформацію не підтверджувати та не спростовували у поліції.

Скандал з неповнолітніми у Києві

У столиці 10 січня розгулювала компанія підлітків, які зухвало себе поводили. Молоді люди перекривали рух на вулицях міста, щоб покурити. Хлопці не реагували на зауваження перехожих.

Компанія також нібито демонстративно зняла відео під російську музику, проїжджаючи біля Газону національної памʼяті на Майдані Незалежності. Ще є інформація, що "золота молодь" публічно фотографується зі зброєю та веде розгульний спосіб життя.

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