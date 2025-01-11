Понад 7 млн грн хочуть витратити на Харківщині на підмітання доріг

Один місяць робіт коштує понад пів мільйона

В Україні продовжують виділяти чималі кошти на цікаві потреби громад на третій рік повномасштабного вторгнення. Так у Харківській області планують витратити на утримання доріг, тобто їх прибирання, понад 7 млн грн.

Про це свідчать дані prozorro.gov.ua. Зазначається, що замовником виступає Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області.

Предмет закупівлі — Послуги з утримання доріг та громадських місць на території Лозівської міської територіальної громади, зокрема прибирання та підмітання вулиць.

У договорі вказано, що 7 100 000,00 грн громада витратить до 31 грудня 2025 року, задля підтримання чистоти міста. Тобто місяць підмітання вулиць коштує понад 583 тисячі грн.

У документі йдеться, що виконавець має якісно надавати свої послуги, натомість адміністрація громади своєчасно сплачуватиме послугу з коштів держбюджету. При цьому у договорі чітко прописано, що послуги це виключно прибирання вулиць, не ремонт.

Водночас знизити ціну під час торгів можна лише на 0,50%, тобто 35 тисяч гривень. При цьому місто Лозова знаходиться за понад 100 км від лінії фронту.

Нагадаємо, у Кременчуці під час війни хочуть витратити близько пів мільйона на зрізані квіти.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Чернівцях витратили кругленьку суму з бюджету на ялинкові кульки та сувеніри.