У Гренландії відповіли Трампу на пропозиції про купівлю: готові поговорити

Нинішнє керівництво острова підтримує повну незалежність від Данії

Керівництво Гренландії каже, що острів не готовий стати частиною США. Однак, воно готове вести переговори з новою адміністрацією Вашингтона щодо посилення співпраці.

Про це розповів лідер Гренландії Муте Егеде під час пресконференції у Данії. Його слова наводить New York Post.

"Ми готові до розмови. Співпраця — це діалог. Співпраця означає, що йтиме робота над рішеннями", — сказав він.

При цьому Егеде додав, що острів не хоче позиціонувати себе як частину США чи Данії, натомість хоче мати власну незалежність, а його населення хоче вважати бути саме по собі.

"Гренландія — для гренландців. Ми не хочемо бути данцями, ми не хочемо бути американцями. Ми хочемо бути гренландцями", — додав він.

Острів з XVIII століття був колонією Данії, проте з 1953 року має своє власне керівництво. У 2009 році Гренландія отримала право на незалежність і може будь-якої миті провести голосування з цього приводу. Водночас Данія відповідає за оборону острова від зовнішніх загроз.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, навіщо Трампу Гренландія та чи зможе він її купити. Колись Гренландія була важливою точкою для стримування Кремля, а у нинішніх реаліях її значущість суттєво зросла.