Когда и почему в украинца могут забрать пенсию
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Среди причин, по которым у лица могут забрать начисления, есть не прохождение идентификации
Все пожилые лица в Украине получают пенсии согласно законодательству. Однако если некоторые из них будут нарушать правила, то ежемесячные выплаты прекратятся. Лицам нужно знать о шести основных обстоятельствах, когда начисления замораживаются.
Выплаты прекращаются по решению суда или территориальных органов Пенсионного фонда Украины. Об этом говорится на информационной странице веб-портала ПФУ.
При каких условиях пенсии не будут поступать украинцам
- если лицо не прошло идентификацию;
- в документах содержится ложная информация;
- в случае смерти пенсионера;
- лицо не получает пенсию (не осуществляет никакой активности на своем банковском счете, куда поступает выплата) в течение 6 месяцев;
- пенсионер признан без вести пропавшим;
- пенсионер поехал на ПМЖ за границу и т.д.
Чтобы возобновить такие выплаты, заявителю следует обратиться в любой сервисный центр ПФУ, написать заявление и принести удостоверение личности. Подать заявление нужно в течение 10 дней после того, как были выяснены обстоятельства прекращения начисления пенсии.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из украинцев может получить двойной страховой стаж.