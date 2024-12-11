Когда и почему в украинца могут забрать пенсию

Среди причин, по которым у лица могут забрать начисления, есть не прохождение идентификации

Все пожилые лица в Украине получают пенсии согласно законодательству. Однако если некоторые из них будут нарушать правила, то ежемесячные выплаты прекратятся. Лицам нужно знать о шести основных обстоятельствах, когда начисления замораживаются.

Выплаты прекращаются по решению суда или территориальных органов Пенсионного фонда Украины. Об этом говорится на информационной странице веб-портала ПФУ.

При каких условиях пенсии не будут поступать украинцам

если лицо не прошло идентификацию;

в документах содержится ложная информация;

в случае смерти пенсионера;

лицо не получает пенсию (не осуществляет никакой активности на своем банковском счете, куда поступает выплата) в течение 6 месяцев;

пенсионер признан без вести пропавшим;

пенсионер поехал на ПМЖ за границу и т.д.

Чтобы возобновить такие выплаты, заявителю следует обратиться в любой сервисный центр ПФУ, написать заявление и принести удостоверение личности. Подать заявление нужно в течение 10 дней после того, как были выяснены обстоятельства прекращения начисления пенсии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из украинцев может получить двойной страховой стаж.