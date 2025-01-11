Усик претендує на 4 нагороди: онлайн-трансляція церемонії нагородження The Ring (відео)

У світі боксу нагородять найкращих за підсумками минулого року

У суботу, 11 січня, у Лондоні (Велика Британія) відбудеться урочиста церемонія вручення нагород від культового журналу про бокс — The Ring. Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) номінований на кілька нагород. У 2024 році Кіт вдруге переміг Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО).

У прямому етері The Ring Magazine 2024 Awards Show покаже YouTube-канал DAZN Boxing. Початок церемонії о 22:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція The Ring Magazine 2024 Awards Show

Напередодні The Ring представив список номінацій та номінантів. У чотирьох з них представлено Усика, а у двох ще одного українця Сергія Богачука. вечір року". Усик претендує на нагороди: "Найкращий боксер року", "Найкращий раунд року", "Найкращий бій року", "Найкращий вечір року". Богачук за поєдинок із Верджилом Ортісом претендує на нагороди: "Кращий бій року" та "Кращий раунд року".

Список номінацій на The Ring Magazine 2024 Awards Show

На сайті "Телеграф" можна переглянути відео кращих моментів бою Усик — Ф'юрі 2, а також повне відео бою. Крім того, ознайомтеся з підсумковими суддівськими записками та рахунком Штучного інтелекту.