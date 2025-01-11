"Реал" — "Барселона": букмекери заінтригували прогнозом у битві за трофей

Суперклуби змагатимуться за Суперкубок

У неділю, 12 січня, мадридський "Реал" та каталонська "Барселона" проведуть перше Ель Класіко у 2025 році. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Барселона" за Суперкубок Іспанії.

На думку букмекерів, шанси команд успіху практично рівні. Про це повідомляє Favbet.

Фахівці не зуміли виділити явного фаворита у цьому протистоянні. Аналітики оцінили ймовірність успіху Королівського клубу у 39%, а Синьо-гранатових – у 36%.

Прогноз букмекерів на фінал Суперкубка Іспанії "Реал" — "Барселона"

Favbet: (перемога "Реала" 2,48 — нічия 3,80 — перемога "Барселони" 2,69)

William Hill: (2,45 — 3,60 — 2,50)

Bwin: (2,40 — 3,90 — 2,60)

Суперматч "Реал" — "Барселона" відбудеться на стадіоні King Abdullah Sports City у Джидді (Саудівська Аравія). Напередодні "Телеграф" повідомляв, де подивитись гру в прямому етері в Україні.

Зазначимо, у фіналі чотирьох Суперкубка Іспанії каталонці розібралися з "Атлетіко" Більбао (2:0), а мадридці розправилися з "Мальоркою" (3:0).

Нагадаємо, восени 2024 року "Барселона" знищила "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" з рахунком 4:0 у рамках матчу Ла Ліги. Вершкові після цього стали найкращим клубом світу, вигравши міжконтинентальний кубок.