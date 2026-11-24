Суд перевів Олександра Ліцкевича із СІЗО під цілодобовий домашній арешт

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На тлі кримінальних проваджень щодо контрабанди люксових годинників і нападу на правоохоронців, розслідування про Олександра Ліцкевича опинилися під скаргами про порушення авторських прав. Одне зі звернень до Google стосувалося двох версій матеріалу "Телеграфа".

Як це було зроблено

Схема працює так: спірні зображення завантажують на сторонній сайт, а в скарзі заявник назвав першоджерелом свій аватар у профілі OnlyFans. Потім до Google подають DMCA-скаргу, після якої сторінки можуть автоматично зникнути з пошуку. Щоб пришвидшити блокування, посилання на матеріали "Телеграфу" додали до переліку зі стороннім сервісом, подавши видалення критичних публікацій як боротьбу зі "злитим" контентом.

Скарга на видання через нібито порушення авторських прав (DMCA)

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Користувач під іменем Aleksandr Lytskevych подав до Google скаргу про порушення авторських прав, назвавши аватар у профілі OnlyFans першоджерелом зображення. Уже 17 листопада Google повідомив редакцію про блокування в пошуку двох версій розслідування про Олександра Ліцкевича та Lux Groups.

Скаргу подав користувач під іменем Aleksandr Lytskevych

"Телеграф" знайшов скаргу в Lumen Database, міжнародному реєстрі таких звернень. Заявник подав її 16 листопада 2026 року й додав до одного переліку українську та російську версії лютневого розслідування, а також посилання на сторонній сервіс.

Не тільки "Телеграф": хто ще постраждав

18 листопада "СтопКор" також повідомив про скаргу з вимогою вилучити з Google його розслідування про Ліцкевича, Lux Groups і контрабанду годинників на 10 млн доларів. На оприлюдненому редакцією скриншоті фігурували той самий профіль OnlyFans і той самий сторонній сайт.

Що відомо про розслідування

На початку 2026 року "Телеграф" звернув увагу на сотні однотипних рекламних інтерв’ю з Ліцкевичем і публікацій про його благодійність. У цих матеріалах він виступав як експерт із дорогих годинників і радив купувати їх у київському бутику Lux Groups. Майже всі його портрети в цих публікаціях, за висновком редакції, згенерував штучний інтелект.

У жовтні 2025 року Бюро економічної безпеки викрило схему ввезення люксових годинників, загальну вартість яких оцінило у понад 400 млн грн. Слідство вважає Ліцкевича організатором групи, яка у 2024–2025 роках ввозила Rolex, Audemars Piguet, Hublot та Ulysse Nardin і продавала їх через Lux Groups.

На якому етапі кримінальні справи

У червні 2026 року суд узяв Ліцкевича під варту без права внесення застави, а раніше внесені 9 084 000 грн стягнув у дохід держави. 6 жовтня суддя Шевченківського райсуду Києва Олексій Глянь змінив запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт до 4 грудня. На той момент досудове розслідування справи про контрабанду вже завершили, а захист почав ознайомлюватися з матеріалами.

Як повідомляв "Телеграф", водії автобуса "Варшава – Київ", що належить ТОВ "Автолайн Одеса", намагалися перевезти через кордон годинники й прикраси вартістю понад 12 млн грн.