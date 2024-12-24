Как изменилась стоимость кутьи за год, если некоторые продукты для нее подорожали более чем на 100%

Стоимость кутьи значительно выросла и составила 175,05 гривен, что на почти 70% выше, чем в 2023 году

Рождественский стол, согласно традициям, состоит из 12 основных блюд и в этот список входит кутья. Ее стоимость за год выросла почти на 70% и сейчас составляет 175,05 гривны.

Согласно подсчетам ученых Института аграрной политики, кутья заняла второе место в рейтинге самых дорогих рождественских блюд. Самыми дорогими продуктами для ее приготовления стали мак, грецкие чищеные орехи и изюм.

В 2024 году за 200 граммов мака нужно отдать 68,50 гривны, а за грецкие чищеные орехи — 44,89 гривны. В то же время 100 грамм изюма стоят 21,73 гривны. Кроме них, есть также другие компоненты кутьи:

пшеничная крупа из твердой пшеницы будет стоить 21,30 гривны за 400 грамм;

будет стоить 21,30 гривны за 400 грамм; цена меда составляет 16,90 гривны за 100 грамм;

составляет 16,90 гривны за 100 грамм; сахар стоит 1,73 гривны за 50 грамм.

Так что приготовление кутьи в 950 граммов в этом году обойдется в 175,05 гривны.

А по данным "24 Канала", если сравнивать стоимость блюда с 2023 по 2024 год, то она выросла на 68,8%. Наибольшее удорожание произошло на пшеничную крупу и мед — на 122,9% и 111,3% соответственно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько будет стоить украинцам приготовление глинтвейна к праздничному столу.