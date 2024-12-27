Жителька Одеси придбала ялинку з моторошним бонусом (відео)

Такі випадки зустрічаються досить часто

Багато українців, купуючи натуральну новорічну ялинку, навіть не здогадуються, що разом з деревом можуть отримати й несподіваний бонус. Такий випадок стався в Одесі.

Як повідомляє місцевий Телеграм-канал "Одеса інфо", жителька міста купила собі ялинку. А коли принесла дерево додому, виявила на ньому комах.

Жінка зафільмувала це на камеру. На кадрах видно, як по стовбуру та гілках ялинки повзають комахи.

Водночас вона не повідомила, що саме це за комахи. Також невідомо, де жінка придбала цю ялинку.

Жива ялинка може бути небезпечною

Описаний вище випадок, на жаль, не рідкість. Разом з новорічною ялинкою можна занести до свого дому наступних павуків, довгоносиків, богомолів і міль, проте вони не становлять значної загрози.

А от деякі з комах можуть бути небезпечні для здоров'я. Зокрема, йдеться про ос, кліщів, павутинних кліщів, попелиць, борошнистого червеця та короїда.

Цих комах не можна побачити на ялинці з першого погляду. Річ у тім, що від холоду деревні комахи впадають в сплячку. А потрапивши в теплу квартиру, вони можуть прокинутися і "атакувати" нас або кімнатні рослини.

Як позбутися небажаних "гостей"

Одразу після покупки варто ретельно перевірити ялинку. Можна потрясти її, щоб з неї висипалися комахи та інше сміття. Перш ніж заносити в будинок, ялинку можна на добу залишити на балконі або в гаражі.

Раніше "Телеграф" писав про те, як виглядала головна новорічна ялинка у Києві з 2000 по 2010 рік. Спочатку святкові дерева ставили на Майдані незалежності, проте після Революції Гідності 2014 року ялинка була раз і назавжди перенесена на Софійську площу.