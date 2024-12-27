Очередной скачок цен на морковь: почему и чего ожидать украинцам в дальнейшем

В течение недели морковь подорожала на 15% и аналитики отмечают, что цена в дальнейшем может повышаться

Овощи борщевого набора имеют достаточно высокие цены и негативная тенденция продолжается далее. В настоящее время произошел очередной рост стоимости моркови, объясняемый повышенным спросом и сокращением предложения.

За одну неделю этот овощ подорожал на 15% и достиг ценника в 23-30 гривен. Однако стоимость колеблется в зависимости от качества и объемов партий продукции, сообщили аналитики проекта EastFruit.

Удорожание товара произошло из-за сокращения предложения некондиции, ведь поставки с необорудованных складов для хранения моркови упали до минимума. Кроме того, спрос на овощ достаточно высок, а некоторые производители сдерживают продажу своей качественной продукции в ожидании роста цен.

"На сегодняшний день морковь в Украине уже поступает в продажу в среднем в 2,6 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года. При этом операторы рынка отмечают, что рост цен не способствовал снижению спроса на морковь, в связи с чем они не исключают, что на следующей неделе фермеры попытаются еще раз повысить цены в данном сегменте", — пояснили аналитики.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, упадет ли цена на сливочное масло в Украине в ближайшее время.