Серьезного роста не будет? Изменятся ли цены на основные виды мяса в 2025

Ученый спрогнозировала, что стоимость говядины, свинины и мяса курицы в 2025 году почти не изменится

С 1 января 2024 года на украинском рынке будут дорожать популярные продукты. Однако по прогнозам ученого, серьезного роста розничных цен на основные виды мяса ждать не стоит.

Стоимость говядины, свинины и мяса курицы в следующем году зафиксируется, но есть вероятность небольшого ее колебания в зависимости от региона. Об этом сообщила научный сотрудник Института аграрной экономики Наталья Копытец, передает "24 Канал".

Она объясняет, что в течение 2023-2024 года в магазинах Украины больше всего стоимость выросла на говяжьи ребра и гуляш — 168, 95 гривен и 301,32 гривны за кило соответственно.

Кроме того, розничные цены на основные виды мяса в течение этого периода изменились следующим образом:

на свинину (ошейок) выросли до 264,80 гривны за килограмм;

на свиную лопатку составляют 191,40 гривны за килограмм;

на свиную грудинку, подбрюшину и ребра уменьшились на 2,5-7,2% и стоят 176,30-181,50 гривны за килограмм;

на сало уменьшились на 4,7% и составляют 234 гривны за килограмм;

на куриное филе увеличились до 172,63 гривны;

на куриные бедра выросли в 4,2% и стоят 121,63 гривны за килограмм;

на куриную тушку зафиксировались на уровне прошлого года — 85,60 гривны.

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