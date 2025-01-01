Овощи и фрукты бьют ценовые рекорды: ожидать ли удорожания этих товаров в 2025

В ближайшие месяцы эксперты прогнозируют удорожание двух популярных категорий продуктов

В ближайшие месяцы на рынке ожидается удорожание основных видов овощей и фруктов, хотя некоторые из них уже имеют завышенные цены. Это объясняется окончанием объемов качественной продукции и недостаточным количеством продукции на внутреннем рынке.

По словам координатора проекта EastFruit Weekly Ukraine Александра Хорева в комментарии для "Hromadske", цены на овощи и фрукты будут расти в ближайшие месяцы. Поэтому, по возможности, он советует украинцам запастись этими продуктами раньше времени.

Он объясняет, что большинство овощей борщевого набора растет в стоимости весной. В этот период в хранилищах заканчиваются объемы качественной продукции.

"Тогда мы импортируем необходимые объемы, а импорт, как правило, дороже, платить за него надо в валюте, к тому же гривна продолжает терять свои позиции. Мы не исключаем, что во второй половине текущего сезона станет дороже и лук, потому что качественный просто закончится у местных производителей до марта-апреля. А первый лук нового урожая мы можем получить, традиционно, в начале июня", — отмечает Хорев.

В то же время Максим Гопко объясняет, что первые импортные товары, которые будут ввозиться из-за нехватки отечественных, будут поступать на рынок раньше весны. Так что цены, вероятно, будут расти уже в ближайшее время.

А вот Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, отмечает, что зимой цена вырастет еще на 15%. Однако подорожание продукции будет продолжаться до тех пор, пока на украинский рынок не выйдут производители, которые выращивают овощи и фрукты в теплицах. Марчук говорит, что увеличение предложения товаров из теплиц будет в апреле-мае.

Ранее "Телеграф" писал о том, когда украинские продукты станут дороже импортных.