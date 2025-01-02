Кто из пенсионеров будет получать ежемесячно по 1000 гривен

Ежемесячная доплата в 944 гривен будет начисляться для 80-летних пенсионеров, получающих пенсию по возрасту, живущих самостоятельно и нуждающихся в регулярном постороннем уходе

Для пенсионеров в Украине предусмотрены надбавки к выплатам и одна из них осуществляется одиноким пожилым лицам. Сумма такой доплаты составляет 944 гривен и зависит от прожиточного минимума.

Такая надбавка к пенсии предусмотрена законом "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью". Ее выплата производится ежемесячно.

Ежемесячная выплата в 944 гривны, что составляет 40 процентов от 2361 гривны, то есть прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность в 2025 году, будет начисляться для тех, кто отвечает следующим критериям:

80 лет или старше.

одинокие, без поддержки от родственников.

получают только пенсию по возрасту.

нуждаются в регулярном уходе.

Однако следует заметить, что эта выплата не будет производиться тем, кто получает пенсию по инвалидности или другие социальные выплаты.

Ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые пенсионеры в Украине с января 2025 рассчитывают на доплаты к своим выплатам. Сумма такой надбавки будет составлять 2361 гривну, и она будет начисляться ежемесячно.