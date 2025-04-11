Ніхто з команди Трампа не захотів до України? Експосол США розповів цікаве про Брінк

Є багато версій причин її відставки

У команді президента США Дональда Трампа не знайшлося охочих очолити посольство США в Україні, що могло вплинути на рішення залишити Бріджит Брінк на посаді. Сама амбасадорка подала заяву про відставку, але офіційне підтвердження ще не оприлюднене.

Про це повідомив колишній посол США в Україні Джон Гербст Суспільному. За його словами, призначення нового посла — складний і тривалий процес, який зазвичай займає від шести до дев’яти місяців, оскільки передбачає перевірку, погодження кандидата та затвердження його в Сенаті. Хоча іноді цей процес проходить швидше — наприклад, нещодавно Сенат затвердив Майка Хакабі послом в Ізраїль — для України наразі немає очевидного кандидата. До моменту призначення нового посла, в Києві працюватиме тимчасовий повірений у справах.

Гербст припускає, що держсекретар США Марко Рубіо міг просити Брінк залишитися, оскільки у команді Трампа не було охочих їхати в Україну — зокрема через ризики та складність дипломатичної місії. У разі, якщо не знайдуть кандидата з політичного оточення, Державний департамент може призначити кар'єрного дипломата. "У нас багато сильних фахівців, які охоче приймуть цей виклик", — сказав Гербст. Він також позитивно оцінив роботу Брінк в Україні, зазначивши, що вона "мала складну роботу", "просувала реформи" та рішуче відстоювала інтереси США, навіть попри напружені епізоди у відносинах з деякими українськими високопосадовцями.

Офіційно про відставку посолки стало відомо 10 квітня. Водночас джерела CBS News зазначають, що Брінк ще не подала заяву, однак уже почала прощатися з колегами. Сама дипломатка відмовилась коментувати ситуацію.

Детальніше про ймовірні причини її рішення повідомляє Financial Times із посиланням на джерела. За даними видання, Брінк зіткнулася з дедалі більшим тиском з боку нової адміністрації Дональда Трампа, представники якої сумнівалися у її здатності реалізовувати політичну стратегію Білого дому щодо України. Зокрема, одним із моментів, що викликав невдоволення, стало повідомлення Брінк про ракетний удар по Кривому Рогу, де вона не вказала, що удар був здійснений саме Росією.

Журналіст FT Крістофер Міллер зазначає, що серед причин звільнення — незгода Брінк з новою лінією зовнішньої політики США, а також особисті обставини. Додатковим фактором стало ускладнення робочих відносин з українським президентом Володимиром Зеленським. Втім, за словами поінформованих джерел, саме погіршення стосунків із Києвом не було вирішальним для її рішення залишити посаду.

У Держдепартаменті США цю інформацію спростовують. Речниця відомства заявила, що їй не відомо про будь-який тиск на Брінк чи вказівки щодо уникання згадування РФ у офіційних заявах. Офіційна позиція Держдепу полягає в тому, що Бріджит Брінк відпрацювала в Україні три роки — і це вважається тривалим терміном для дипслужби в зоні активних бойових дій.

Брінк була офіційно номінована на посаду посла в Україні президентом Джо Байденом 25 квітня 2022 року та почала виконувати обов’язки з 2 червня того ж року. До цього в Києві понад два роки не було повноцінного американського посла після дострокового відкликання Марі Йованович адміністрацією Трампа. У цей період у посольстві працювали тимчасово повірені у справах США.

Бріджит Брінк має 25-річний досвід дипломатичної служби. У 2019 році вона вперше була призначена послом — за президентства Дональда Трампа її було відправлено до Словаччини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що одна із останніх заяв Брінк викликала чимало невдоволення серед українського суспільства. Після російської атаки на Кривий Ріг вона не сказала, чия саме ракета вдарила поблизу дитячого майданчика.