На ринку триває ажіотаж? Чого очікувати від курсу долара на цьому тижні

На цьому тижні, 6-12 січня, передбачається тиша на ринку, але курс американської валюти в середньому не впаде нижче 42,50 гривень

Упродовж зимових свят на готівковому ринку тримався попит на американську валюту, але нині він значно зменшився. Експерт прогнозує, що 6-12 січня курс долара в середньому не опуститься нижче 42,50 гривень.

Наразі пропозиція американської валюти на міжбанку зменшилась на 30%, а попит на неї — на 70%. Тому, як сказав голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Шевчишин, передає ТСН, ажіотажу на готівковому ринку немає.

Він прогнозує, що упродовж 6-12 січня на готівковому ринку буде тиша, а також очікується пожвавлення ділової активності. Однак він не може сказати, скільки триватиме стабільність, але курс долара в середньому не опуститься нижче 42,50 гривень у готівковому сегменті.

Курс долара в Україні станом на 6 січня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 6 січня, середній курс долара в українських банках становить 41,95 грн (купівля) та 42,58 (продаж). Готівковий курс — 42,65 (купівля) та 42,70 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 42,0889 грн.

Раніше "Телеграф" писав про те, чи опуститься курс долара в Україні після свят. Економіст навів фактори, які впливають на показники.