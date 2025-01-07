Дівчата із Запоріжжя станцювали під пісню про "СВО": українці обурені (відео)
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Люди вважають, що "танцівниць" треба відправити до шпиталю з пораненими
У Запоріжжі "прославилася" чергова парочка підлітків-тіктокерів, які вирішили розмістити відео свого танцю у мережі. Вибір звукового ряду був просто за межею добра та зла.
Ролик опубліковано у ТікТок-акаунті, який після хвилі обурення українців вже закрито.
Для свого танцю дівчата обрали пісню про "СВО" та про те, який "добрий день, щоб розбомбити всіх хохлів".
Одна з тіктокерш також показувала символ Z, склавши пальці певним чином.
У соцмережах повідомляють, що дівчата вже попросили вибачення.
Такий вчинок викликав обурення українців, які висловили його у мережі. Деякі коментатори питали, куди дивляться батьки. Інші зазначали, що дівчата вже повинні самі щось розуміти, та пропонували відправити їх на виправні роботи до шпиталю з пораненими бійцями.
Примітно, що підлітки живуть у Запоріжжі – місті, яке часто атакують росіяни. Поява ворожих БПЛА тут уже давно не є незвичайною подією, часто завдають ударів балістичними ракетами та КАБами.
Так, на початку грудня в результаті російської атаки КАБами в Запоріжжі загинуло 10 людей. Було зруйновано будівлю СТО, пошкоджено будинки та магазини поряд. У місті оголосили жалобу.