Вже не за 24 години. Трамп сказав, коли сподівається закінчити війну в Україні

Також він висловився щодо контактів з Путіним

Обраний президент США Дональд Трамп сподівається зупинити війну в Україні за пів року. Також він звинуватив адміністрацію Джо Байдена в тому, що вона спровокувала цю війну.

Про це Трамп заявив під час пресконференції у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. Раніше він обіцяв покласти край війні за 24 години.

"Я думаю, Росія пішла й атакувала Україну, тому що побачила, що адміністрація Байдена некомпетентна. Вони не знають, що роблять. Але ми знаємо, що робимо, і все це закінчиться. У нас велика армія", — наголосив Трамп.

Він також заявив, що "розуміє почуття Росії", яка виступає проти вступу України в НАТО. Трамп вважає можливість вступу України до Альянсу "значною частиною проблеми для Росії протягом багатьох років".

"Байден сказав, мовляв, українці мають отримати можливість приєднатися до НАТО, тож в Росії дехто з'являється на порозі. Тому я можу зрозуміти їхні почуття щодо цього", — сказав він.

Трампа попросили уточнити, чи він дотримується позиції, що "Україна ніколи не може приєднатися до НАТО".

"Мій погляд полягає в тому, що таке було розуміння завжди. Насправді я вважаю, що у них булаугода. А потім Байден порушив її. Вони мали угоду, яка б задовольнила Україну і всіх інших, але Байден сказав: "Ні, ви повинні мати можливість вступити до НАТО", — заявив він.

Крім того, за словами Трампа, глава Росії Володимир Путин готовий до контактів із ним. Водночас обраний президент США вважає це неприйнятним до офіційного повернення в Білий дім.

Нагадаємо, що стали відомі деталі плану Кіта Келлога, якого обраний президент США висунув на посаду спецпредставника з питань України та Росії, щодо заморожування війни в Україні. Зокрема, у ньому йдеться про припинення ізоляції Росії. Своєю чергою Путін відкинув мирний план, який розробляє команда Трампа.