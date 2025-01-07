Забере силою? Трамп висловився щодо Гренландії та Панамського каналу

Поки він погрожує ввести проти Данії непідйомне мито

Дональд Трамп не виключив військового чи економічного тиску з метою взяти під контроль Гренландію та Панамський канал.

Обраний президент США зробив низку заяв на цю тему на пресконференції у вівторок, 7 січня. Про це повідомляє Business Insider.

Трампу було поставлено питання, чи запевнить він світ, що не використовуватиме військовий чи економічний примус для отримання контролю над Гренландією та Панамою.

Обраний президент у своїй відповіді наголосив на найважливішому економічному значенні, яке він бачить у Гренландії та Панамському каналі.

"Ні. Я не можу запевнити вас, — сказав він. — Я не збираюся брати на себе жодних зобов’язань. Можливо, нам доведеться щось зробити".

Трамп пояснив, що контроль над суверенною територією дуже важливий і необхідний США з метою національної безпеки, і засумнівався у правах Данії на острів.

"Нам потрібна Гренландія з метою національної безпеки, — продовжив він. — Люди навіть не знають, чи має Данія якісь законні права на неї. Але якщо вони знають, вони мають від неї відмовитися".

Крім того, обраний президент також пригрозив "запровадити для Данії дуже високе мито", якщо країна не відмовиться від контролю над Гренландією.

Довідка

Гренландія має стратегічне військове значення через своє розташування. США керують військовою базою на північному заході Гренландії, яка має життєво важливе значення для протиракетної оборони та космічного спостереження.

Острів є автономною територією Данії. Раніше прем’єр-міністр країни Метте Фредеріксен заявив, що Гренландія належить гренландцям і не продається.

Нещодавно король Данії Фредерік X змінив королівський герб, зробивши на ньому більш помітними Гренландію та Фарерські острови. Це може бути пов’язане із намірами новообраного президента США купити цю територію.