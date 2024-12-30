Чи чекати у 2025 році на підвищення пенсії в Україні

Якщо вдасться провести пенсійну реформу, то пенсія не залежатиме від прожиткового мінімуму

У 2025 році не буде змінено прожитковий мінімум, а отже, мінімальні розміри пенсії, а також розмір виплати за понаднормовий стаж також не переглядатимуть. Однак у березні таки буде проведено традиційну індексацію пенсій.

Нині мінімальна пенсія становить 2361 грн, а максимальна — 23 610 грн. При цьому фактичний розмір прожиткового мінімуму у цінах листопада для пенсіонера становить 6367 грн. Про це пише OBOZ.UA.

Міністр соцполітики Оксана Жолнович в інтерв’ю виданню сказала, що якщо вдасться провести пенсійну реформу, то пенсія не залежатиме від прожиткового мінімуму. Тобто пенсію прив’яжуть до середньої зарплати у країні.

У березні 2025 року буде традиційною індексацією пенсій. За оцінками НБУ, інфляція у 2024 році буде на рівні 97%. В результаті індексації за дуже приблизними розрахунками може бути на рівні 11%.

Зазначається, що індексація передбачена у бюджеті і є обов’язково відповідно до чинного закону. Навіть якщо уряд не реалізує пенсійну реформу, індексація у березні все одно буде.

Водночас NV пише, що за різними прогнозами, пенсії можуть підвищити від 10 до 17% під час індексації. При цьому слід врахувати, що виплати не будуть перераховувати тим, хто оформив пенсію в останні кілька років, оскільки їх виплати вважаються актуальними.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто може отримати доплату за понаднормовий стаж та яка її сума.