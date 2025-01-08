Супроводжує батька на запусках ракет і не тільки: що відомо про маленьку доньку Кім Чен Ина

Спадкоємиці лідера КНДР, ймовірно, 12 років

Донька лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, відома як Кім Чжу Е, останнім часом привертає значну увагу через часті публічні появи разом із батьком. У державних ЗМІ пишуть, що саме вона і є "найулюбленішою" дитиною диктатора.

Також є припущення, що вона — наступниця лідера Північної Кореї і колись займе місце батька. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про доньку Кім Чен Ина Кім Чжу Е, скільки зараз дівчинці років і як вона виглядає.

Що відомо про доньку Кім Чен Ина

Уперше про особисте життя лідера КНДР державне телебачення повідомило у 2012 році. Тоді стало відомо, що Кім Чен Ин одружений, а свої стосунки він узаконив у 2009 році. Його обраницю звати Лі Соль Чжу і нібито вона народила йому доньку Кім Чжу Е у 2012 році. Проте, офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Кім Чжу Е вперше з'явилася на публіці в листопаді 2022 року під час випробувань міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасон-17". За тиждень вона знову "засвітилася" з Кім Чен Ином. Саме тоді у ЗМІ її описали, як "найулюбленішу" або "дорогоцінну" дитину Кім Чен Ина.

Фото: KCNA VIA REUTERS

Варто зазначити, що інформація про особисте життя та сім'ю Кім Чен Ина є обмеженою та базується переважно на спостереженнях і припущеннях аналітиків, оскільки офіційні джерела Північної Кореї не розкривають деталей.

У грудні 2024 донька лідера також була присутня на випробуванні новітньої міжконтинентальної балістичної твердопаливної ракети "Хвасон-18". Також у листопаді вони разом спостерігали за запуском на орбіту супутника-шпигуна "Малліген-1". Аналітики вважають, що таким чином Кім Чен Ин намагається "познайомити" доньку з публікою та громадянами, щоб до моменту, коли повнота влади перейде до неї, усі звикнуть до дівчинки.

Фото: KCNA VIA REUTERS

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про особисте життя Володимира Золкіна. Його донька росла, поки батько сидів у в’язниці.