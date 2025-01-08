В невеликому селищі збудують залізничний музей за ціною майже 600 дронів для фронту

Замість музею можна було б посилити фронт

У селищі Вигода Калуського району Івано-Франківської області хочуть збудувати музей "Вокзал вузькоколійки". На нього та впорядкування навколишньої території планують витратити 49 101 996.

Інформацію про це розміщено на сайті державних та комерційних тендерів "Zakupivli". Там зазначено, що дата розміщення оголошення — 27 листопада 2024 року. Замовником є Вигодська селищна рада, приймання пропозицій триватиме до 27 січня.

Варто зазначити, що вузьке залізничне полотно є особливістю Вигоди. Містечко з'явилося наприкінці XIX сторіччя. Його призначенням була лісозаготівля. Пізніше промислове містечко з’єдналося з залізничною станцією Долина. А для покращення обслуговування промислових підприємств на початку XX ст. додатково було збудовано 65 км вузького залізничного полотна. Сьогодні воно працює як туристичний маршрут, в народі його прозвали "Карпатським трамваєм".

Проте навіть попри це, зараз, коли росіяни намагаються знищити Україну, важливіше, щоб наші військові мали все необхідне, щоб цього не допустити. "Телеграф" вирішив підрахувати, скільки на цю суму можна було б купити дронів для українських військових. Для прикладу розрахуємо, скільки на ці гроші можна придбати БПЛА DJI Mavic 3. Один такий дрон в середньому коштує 84 тисячі гривень. Шляхом простих розрахунків встановлюємо, що за 49 101 996 можна було б купити 584 дрони.

Як пояснили на сайті благодійного фонду "Хочу допомогти", цей невеликий, але досить потужний дрон, в руках наших воїнів перетворюється на небезпечну розвідувальну зброю. Mavic 3 обладнаний двома камерами 12 та 20 МП, наявність датчиків дозволяє йому рухатись, уникаючи перешкод. При втраті сигналу дрон сам повертається додому.

З його допомогою на фронті:

ведуть розвідку бойових позицій ворога;

відстежують переміщення особового складу та техніки;

коригують дії артилерії відповідно до даних, що отримали під час стеження.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у прикордонних Сумах вирішили витратити космічні гроші на догляд за зеленими насадженнями. Ціна питання — 32 650 000 гривень, чи 388 дронів для фронту.