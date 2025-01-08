Частина пенсіонерів в Україні може безкоштовно їздити на таксі: кого це стосується

На один рік (до 124 годин) маломобільним пенсіонерам у Києві надається пільга на безплатний проїзд на таксі

У Києві деякі категорії населення можуть безоплатно скористуватись послугами таксі. Така можливість передбачена для пенсіонерів, які мають обмежену мобільність.

Як розповів у ефірі телеканалу "Київ 24" юрист Михайло Вулах, протягом року вони можуть використати до 124 годин їзди на таксі. Така послуга буде фінансуватись коштами міського бюджету.

Аби літнім особам, яким складно пересуватись столицею громадським транспортом, оформити послугу, необхідно звернутись до Центру надання адміністративних послуг та подати заяву. Після цього спеціалісти проведуть перевірку, чи дійсно пенсіонер підпадає під визначені критерії. Останній етап — житель столиці отримає доступ до особистого кабінету.

Нагадаємо, що в Україні з 1 грудня 2024 року почала діяти соціальна програма "Зимова єПідтримка". Вона передбачена усім українцям, які на території країни, включаючи дітей. Такі особи можуть отримати допомогу у розмірі 1000 гривень.

Водночас раніше "Телеграф" писав про те, що ВПО, які нещодавно прибули у Київ та область, отримають грошову допомогу в майже 11 тисяч гривень.