Часть пенсионеров в Украине может бесплатно ездить на такси: кого это касается

На один год (до 124 часов) маломобильным пенсионерам в Киеве предоставляется льгота на бесплатный проезд на такси

В Киеве некоторые категории населения могут бесплатно воспользоваться услугами такси. Такая возможность предусмотрена для пенсионеров, которые имеют ограниченную мобильность.

Как рассказал в эфире телеканала "Киев 24" юрист Михаил Вулах, в течение года они могут использовать до 124 часов езды на такси. Такая услуга будет финансироваться средствами городского бюджета.

Чтобы пожилым лицам, которым сложно передвигаться по столице общественным транспортом, оформить услугу, необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг и подать заявление. После этого специалисты проведут проверку, действительно ли пенсионер подпадает под определенные критерии. Последний этап — житель столицы получит доступ к личному кабинету.

Напомним, что в Украине с 1 декабря 2024 года начала действовать социальная программа "Зимняя поддержка" (Ред. в укр. вар. "Зимова єПідтримка"). Она предусмотрена всем украинцам, находящимся на территории страны, включая детей. Такие лица могут получить помощь в размере 1000 гривен.

В то же время ранее "Телеграф" писал, что ВПО, недавно прибывшие в Киев и область, получат денежную помощь почти в 11 тысяч гривен.