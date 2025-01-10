Кто из пенсионеров будет ежемесячно получать не менее 8 тысяч гривен

У некоторых пенсионеров будет выплата, которая будет не меньше средней

В Украине в 2025 году некоторым пенсионерам могут оформить выплату, которая будет меньше средней пенсии. Однако есть граждане, имеющие право на выплату, сумма которой значительно выше среднего показателя.

Есть четыре категории пожилых, которым ежемесячно будут начислять выплату выше 8 тысяч гривен. Об этом говорится в "24 Канале".

Кто из пенсионеров имеет право на выплату не менее 8 тысяч гривен

Пострадавшие от аварии ЧАЭС при наличии инвалидности I группы. Согласно законодательству, их пенсия не может быть меньше 8187 гривен. Ликвидаторы аварии на ЧАЭС, которые в результате получили инвалидность. В случае наличия ІІІ группы инвалидности пенсия в таком случае составляет не менее 8025 гривен, при ІІ группе – не менее 10 700 гривен, за І группы – не менее 13 376 гривен. Военные, получившие инвалидность во время службы, имеют право получать пенсию в размере 100%, 80% или 60% от размера денежного обеспечения для I, II или III группы соответственно. Лица с инвалидностью в результате войны: при наличии ІІІ группы инвалидности пенсия составляет 8499 гривен, при ІІ группе – 12 395 гривен, при І группе – 15 346 гривен.

Ранее Телеграф писал о том, какая будет сумма пенсии, если зарплата украинца составляет 12 тысяч гривен.