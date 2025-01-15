"Печерна мерзота": російський коментатор відправив тренерку на кухню (відео)

У РФ навіть не думають вибачатися

У Росії коментатор матчу Національної хокейної ліги (НХЛ) дозволив собі сексистський випад у бік тренера "Сіетла" Джессіки Кемпбелл. До речі, ліга не покликала Росію на міжнародний турнір.

Про дивну заяву коментатора повідомив його колега Олексій Андронов у telegram. У РФ офіційно не показують матчі НХЛ, інцидент стався на одній із піратських платформ. Російський диктор у прямому етері відправив Джесіку на кухню.

"Як би сказав мій колега баскетбольний Василь Дмитрич побачивши дану картинку: "Тут уже пряма дорога на кухню", — заявив коментатор, коли на відео потрапила Кемпбелл.

Цікаво, що російський піратський сервіс відреагував на резонанс і зробив заяву.

"Від імені проєкту заявляємо, що ми не бачимо нічого образливого у словах нашого коментатора під час трансляції матчу "Сіетл" — Детройт". Ми також вважаємо некоректною загрозу з поданням заяви до Ліги, яка в односторонньому порядку призупинила контракт на території РФ через геополітичну обстановку ", — йдеться у повідомленні.

Андронов назвав ситуацію "печерною мерзотою".

Ви не бачите, а багато хто бачить. Абсолютно сексистський, неприпустимий для культурної та цивілізованої людини випад (або точніше вис*р).

Ви не бачите? Ну а ми не побачимо вас, печерних людей, які вважають, що місце жінки на кухні.

Благо майданчиків, де можна дивитися НХЛ, — багато. І не всі окуповані сексистами…" – написав Андронов.

Зазначимо, Кемпбелл – перша жінка-тренер клубу НХЛ. Вона працює у "Сіетлі" помічником головного тренера.

Раніше дворазовий володар Кубка Стенлі, олімпійський чемпіон, легендарний хокейний воротар та великий друг України Домінік Гашек заявив, що НХЛ через допуск російських хокеїстів має виплачувати Україні до 4 млрд доларів за сезон.