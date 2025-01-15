В Україні водія позбавили прав на 20 років: що він накоїв

Це, напевно, рекордний термін позбавлення прав

На Тернопільщині водія позбавили прав керування авто на рекордний термін — 20 років. Річ у тім, що він проігнорував заборону керування транспортними засобами та потрапив у ДТП. Поліція передала справу до суду за умисне невиконання судового рішення.

23-річний мешканець Підволочиської територіальної громади раніше двічі притягувався до відповідальності за кермування у нетверезому стані. За кожне порушення суд позбавляв його права керувати транспортними засобами на 10 років та накладав штраф у розмірі 51 тисячі гривень. Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

Попри чинну заборону, 20 грудня чоловік сів за кермо автомобіля ВАЗ 2107. На автошляху Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам'янка — Луганськ — Ізварине він став учасником дорожньо-транспортної пригоди, коли в його автівку врізалася Skoda Fabia.

Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група виявила, що водій не має при собі жодних документів. Під час спілкування з працівниками поліції порушник сам зізнався, що керував транспортним засобом всупереч постанові Підволочиського районного суду.

Слідчі Підволочиського відділення поліції провели досудове розслідування за частиною 1 статті 382 Кримінального кодексу України – умисне невиконання постанови суду, що набрала законної сили. Матеріали справи скеровано до суду. Порушнику загрожує позбавлення волі строком до трьох років.

За інформацією Поліції Тернопільщини, загальна сума штрафів, накладених на водія за попередні порушення, становить 102 тисячі гривень.

Також раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні з’явиться новий податок для водіїв. Деяким із них доведеться заплатити кругленьку суму.