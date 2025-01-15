Буде небезпечний прецедент. Військовий експерт назвав три довгострокові наслідки війни в Україні

Китай повірить, що може ефективно використовувати ядерний шантаж

Залежно від того, як закінчиться війна в Україні, довгострокові наслідки цього збройного конфлікту для європейської безпеки та світового порядку також будуть різними. У разі негативного для Києва сценарію та програшу України, одним із них буде втрата довіри до Північноатлантичного альянсу, однак інші два наслідки будуть значно небезпечнішими.

Про це "Телеграфу" розповів відомий американський експерт з міжнародної політики та військових питань, аналітик Atlantic Council Ян Бжезинський. Він пояснив, що може стати надзвичайно небезпечним прецедентом.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Змусити Путіна до переговорів можуть 5 кроків Заходу, — інтерв'ю з Яном Бжезінським".

Якщо Росія здобуде перемогу, це, ймовірно, стане поштовхом для подальшої агресії проти Альянсу і повністю підірве довіру до НАТО, назвав два небезпечні наслідки політолог.

— Це встановить прецеденти, які матимуть глобальні наслідки, демонструючи, що країни можуть незаконно досягати своїх амбіцій силою. Це сигналізуватиме, що політична воля і рішучість трансатлантичної спільноти та демократичних країн боротися за свої інтереси та цінності вичерпалися. Це встановить надзвичайно небезпечні прецеденти, зокрема щодо використання ядерного шантажу, — каже американський експерт про третій наслідок.

На його думку, це може призвести до того, що Китай повірить, що може ефективно використовувати ядерний шантаж для своєї агресії. Іран може активізувати свої ядерні програми, а інші країни — можуть захотіти отримати ядерну зброю.

— Отже, результат цієї війни має величезне значення як для Європи, так і для всього світу, — підсумував Ян Бжезинський.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому Путін сприймає поступки як слабкість.