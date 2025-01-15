Змусять Путіна сісти за стіл переговорів: аналітик назвав п’ять кроків Заходу для підтримки України

Захід повинен змінити це співвідношення сил, каже Ян Бжезінський

Розмови про мирні переговори з Володимиром Путіним скидаються на махання білим прапором перед російським диктатором. Натомість країни демократії мають потрібно застосувати стратегію підтримки України з п’яти пунктів.

Про це "Телеграфу" розповів відомий американський експерт з міжнародної політики та військових питань, аналітик Atlantic Council Ян Бжезинський. Він пояснив, чому йому не подобається слово "переговори".

Більше читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Змусити Путіна до переговорів можуть 5 кроків Заходу, — інтерв'ю з Яном Бжезінським".

— Коли Захід приходить до нього, благально просячи про переговори, це виглядає як слабкість, яка заохочує його діяти ще рішучіше, не припиняючи своє вторгнення. Це переконує його, що у Заходу нема волі протистояти його реваншистським амбіціям, — каже політолог.

Коли маєш справу з таким лідером, як Путін, який є колишнім агентом КДБ і авторитарним керівником з радянських часів, потрібно розуміти його спосіб мислення. Потрібно думати у термінах співвідношення сил. Захід повинен змінити це співвідношення сил так, щоб Путін сам захотів звернутися до Заходу для переговорів, — вважає аналітик.

Він пояснив, як це зробити.

По-перше, підтримати цілі України щодо повного відновлення її територій. Якщо Україна вирішить це змінити, це її вибір. Але ми повинні підтримати нинішні цілі України. Будь-який компроміс підриває позиції України та посилює Путіна.

По-друге, надати Україні необхідну зброю без обмежень. Це включає системи протиповітряної оборони, артилерійські снаряди та можливості для далекобійних ударів без обмежень щодо їх використання проти законних цілей на окупованій частині України та на території Росії.

По-третє, запровадити справжні економічні санкції, щоб серйозно вдарити по російській економіці, зруйнувати її військовий потенціал і обмежити її стійкість до підтримки цієї агресії. Російська економіка виросла на 3% минулого року, що показує слабкість західних санкцій. Ми повинні вводити вторинні санкції проти країн, які купують російські товари або постачають технології для російської військової машини.

По-четверте, Захід повинен активно взаємодіяти з російським народом і політичною елітою через інформаційну кампанію. Росія занадто довго втручалася в наші справи за допомогою дезінформації, політичного втручання і кібератак. Нам потрібно використовувати силу правди, щоб дати російському народу зрозуміти, що насправді відбувається.

І нарешті, п'яте — чіткий шлях для України до членства в НАТО. Це має бути швидкий процес, який швидко інтегрує Україну. Це найефективніший спосіб показати Путіну, що Україна не є вразливою до його амбіцій.

На думку Яна Бжезінського, якщо цю стратегію реалізувати, Захід використає свої можливості для підтримки України, це змінить баланс сил і змусить Путіна сісти за стіл переговорів, надаючи Зеленському перевагу в цих переговорах.

— Ми можемо це зробити, але досі не виявили політичної волі, — додав він.

Нагадаємо, раніше аналітик пояснив "Телеграфу" найбільш імовірний сценарій війни в Україні.