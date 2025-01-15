Перевірте свої комори. "Тамагочі" 90-х років зараз можна продати за значну суму (фото)

У 90-х роках гра стала справжнім хітом серед дітей

В Україні чого тільки можна не зустріти на сайтах продажу. Раніше ми писали про те, що під Житомиром продають історичний палац. Сьогодні розповімо про найпопулярнішу іграшку 90-х років "Тамагочі", її продають за досить великою ціною.

Про це стало відомо з оголошення яке зʼявилось на сайті купівлі-продажу. Там пропонують вживану річ.

Ціна такого задоволення — 4 800 грн. Продають його через те, що власникам він не треба.

"Тамагочі дітей із 90 років. Має 3 тваринки: курча, дракон, цуценя. Лежало в коробці, продаю через непотрібність", — йдеться у повідомленні.

Тому, якщо ви маєте таку річ у себе вдома, то її можна продати. Обовʼязково перевірте свою комору.

Історія "Тамагочі"

"Тамагочі" – це портативна електронна гра-брелок у вигляді віртуального вихованця, який з'явився в 1996 році в Японії. У 90-х роках тамагочі став справжнім хітом серед дітей на пострадянському просторі. За перший рік було продано понад 40 мільйонів пристроїв по всьому світу. Деякі школи забороняли приносити тамагочі через те, що діти відволікалися на уроках. Існували різні версії та модифікації гри. У 2017 році компанія Bandai випустила оновлену версію "тамагочі".

Раніше "Телеграф" писав, що за кошенят рідкісної породи в Україні просять 150 тисяч гривень.