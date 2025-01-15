Картофель по 45 грн, капуста по 50, а хлеб — 32: когда украинцам готовиться к новым возможным ценам

Шесть популярных продуктов могут вырасти в цене в течение текущего года

Начало 2025 года отметилось удорожанием популярных продуктов. В течение года цены на товары также могут продолжить расти и наибольшее удорожание, вероятно, произойдет на куриные яйца.

Цены в 2025 году будут зависеть от демографии, логистики и покупательной способности населения в отдельных регионах, как сообщило "РБК-Украина". Но в издании говорят, что стоимость популярных продуктов может колебаться в 10-20%.

Как могут измениться цены на яйца, картофель, капусту, морковь, лук и хлеб

Если стоимость продукта будет ежемесячно расти на 1-2%, то:

средняя стоимость яиц с 60 гривен вырастет до 68-76 гривен в течение года;

средняя цена картофеля с 35 гривен увеличится до 40-45 гривен;

белокочанная капуста с 40 гривен может подорожать до 40-45 гривен;

кило моркови в течение 2025 может стоить 36-40,5 грн, вместо 32 гривен;

репчатый лук вырастет в цене до 18-21 грн, хотя в начале года в среднем стоит 16 гривен;

а хлеб, в свою очередь, с 22-25 гривен подорожает до 28-32 гривен.

Ранее "Телеграф" писал, что с молочной продукции подорожало больше всего в течение месяца.