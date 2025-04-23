Переговори в Лондоні зірвалися через одну важливу вимогу України — ЗМІ

Вашингтон розгнівался

Мирні переговори, що мали відбутися у Лондоні у середу, 23 квітня, скасовано через відмову України поступитися своїми територіями. У Вашингтоні позиція Києва викликала гнів.

Про це пише The Washington Post із посиланням на поінформованого чиновника. Зазначається, що зрив переговорів стався "на тлі гніву у Вашингтоні через небажання Києва прийняти пропозиції поступитися територією Росії".

За словами співрозмовника видання, у Києві має інше бачення. Українська сторона вважає за краще "спочатку обговорювати повне припинення вогню, а все інше потім".

Це викликало настільки сильне невдоволення у Вашингтоні, що там відмовилися від участі у зустрічі в Лондоні державного секретаря США Марко Рубіо та спецпредставника та близького союзника президента США Стіва Віткоффа.

Українська делегація дізналася про те, що Рубіо не буде у Лондоні вже дорогою туди. Після прибуття до Лондону глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що українська делегація готова продовжувати працювати над миром, "незважаючи ні на що". До її складу крім Єрмака входять міністр оборони Рустем Умєров та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Ми обговоримо шляхи досягнення повного та безумовного припинення вогню як першого кроку до всеосяжного врегулювання та справедливого та тривалого миру", – заявив Єрмак.

Нагадаємо, як писав "Телеграф", за даними західних ЗМІ, на зустрічі в Лондоні мав обговорюватися мирний план Трампа. Він включав низку великих поступок Росії та жодних гарантій для України. Водночас Вашингтон не готовий задовольнити всі вимоги РФ.